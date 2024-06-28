Тадич: «Модрич на три года старше меня, почти каждый матч он на поле, я заслужил лучшего отношения»

Душан Тадич, капитан сербской национальной команды, выразил своё недовольство количеством игрового времени на Евро-2024.

Напомним, для Сербии турнир уже завершён, команда заняла последнее место в своей группе.

- Я заслужил лучшего отношения к себе на турнире. Я мог бы помочь команде и внести свой вклад. Дело не во мне, а в том, что ты привносишь на поле. Если бы я больше играл, я мог бы внести свой вклад в успех команды. Но я должен уважать решение тренера.

Я смотрю на сборную Хорватии и там играет Модрич, которому 38 лет, а мне 35! И он был на поле всю игру почти в каждом матче, - передаёт слова Тадича Gol Dnevnik.