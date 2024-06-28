Нагельсманн надеется на поддержку трибун в матче с Данией

Юлиан Нагельсманн, главный тренер сборной Германии, дал свой комментарий перед матчем 1/8 финала Евро-2024 с Данией.

Напомним, встреча пройдёт 29 июня и начнётся в 22:00 по московскому времени.

- Дания - очень хорошо организованная команда. Бывают моменты, когда они очень агрессивно защищаются, но затем совершают отличные атаки в одно касание. У них много опытных игроков в составе и четкая структура. Это сильный противник, конечно.

На стадионе в Дортмунде обычно очень шумно, и я много раз сталкивался с этим, будучи тренером соперника. Надеюсь, завтра с трибун будет доноситься такой же шум, - передаёт слова тренера пресс-служба УЕФА.