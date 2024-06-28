Шишкин объяснил, чего не хватило Хорватии для выхода в плей-офф Евро-2024

Бывший игрок сборной России Роман Шишкин прокомментировал вылет сборной Хорватии из чемпионата Европы – 2024.

По итогам трех туров хорваты набрали два очка и заняли третье место в группе B, оказавшись позади Испании и Италии.

Шишкин считает, что сборной Хорватии не хватило каких-то действий в финальной стадии.

«Команда прекрасно выглядела, хорошо контролировала мяч, знала, что делать. Но последнего паса, реализации моментов не хватало», — заявил Шишкин «РБ Спорту».

Напомним, на прошлом чемпионате Европы хорваты вышли из группы, но вылетели уже на стадии 1/8 финала, проиграв испанцам.