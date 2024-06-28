Шишкин ответил, какая сборная его разочаровала на Евро-2024

Экс-футболист сборной России Роман Шишкин рассказал, какая команда разочаровала его на групповом этапе Евро-2024.

Шишкин заявил, что ожидал более целостной игры от сборной Сербии, ведь по именам там собрана очень хорошая команда.

«Но командных действий сербам не хватило. Вроде в каких-то играх и были проблески, но на дистанции в итоге этого не хватило. Как, кстати, и хорватам», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

Напомним, Сербия выступала в группе C вместе с Англией, Данией и Словенией. За три тура сербы не одержали ни одной победы и с двумя очками заняли последнее место в турнирной таблице.