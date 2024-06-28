Хавбек сборной Германии: «Надеемся, что наш путь на Евро ещё не окончен»

Роберт Андрих, полузащитник немецкой национальной команды, высказался перед игрой с Данией на Евро-2024.

Встреча между Германией и Данией пройдёт 29 июня, начало запланировано на 22:00 по московскому времени.

- Лично я с нетерпением жду большого матча, большой атмосферы. Я думаю, что это будет потрясающая игра с потрясающей поддержкой, и это поможет нам преуспеть. Мы очень рады, что заняли первое место в группе, надеемся, что наш путь еще не окончен, - передаёт слова футболиста леверкузенского «Байера» пресс-служба УЕФА.

Германия заняла первое место в своей группе, набрав семь баллов. Датчане также расположились на второй позиции в своей группе с тремя очками.