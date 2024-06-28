Шишкин назвал теневого фаворита Евро-2024

Экс-футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался о работе Доменико Тедеско на посту главного тренера сборной Бельгии.

«Тедеско сейчас работать там непросто, потому что у команды идет смена поколений. Но задачу выхода они выполнили, и их даже можно считать теневыми фаворитами», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

При этом эксперт отметил, что в матче 1/8 финала против Франции бельгийцам будет тяжело.

Игра между сборными Франции и Бельгии состоится в понедельник, 1 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по столичному времени.

Стоит сказать, что и Франция, и Бельгия финишировали на втором месте в своих группах.