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Чемпионат Европы по футболу 2024

Шкриньяр назвал преимущество Словакии в матче с Англией

28 Июня 2024 • 19:56 Комментировать
Англия
...
Словакия
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30.06 19:00

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр дал комментарий перед матчем против Англии в 1/8 финала Евро-2024.

«На Англию будет оказываться большое давление. Это может быть преимуществом для нас. Им нужно убедить мир в том, что они приехали сюда, чтобы победить. У них есть большие игроки, большие звёзды. Но мы видели их матчи в группе, и как команда, они пока не были на высоте. Так что мы можем обыграть их. Если мы будем играть как единая команда, то сможем победить. Я надеюсь на это и верю.

Мы можем переписать историю словацкого футбола, если пройдём Англию. Да, мы хотим это сделать», - сказал Шкриньяр журналистам.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Словакии Милан Шкриньяр

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