Шкриньяр назвал преимущество Словакии в матче с Англией

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр дал комментарий перед матчем против Англии в 1/8 финала Евро-2024.

«На Англию будет оказываться большое давление. Это может быть преимуществом для нас. Им нужно убедить мир в том, что они приехали сюда, чтобы победить. У них есть большие игроки, большие звёзды. Но мы видели их матчи в группе, и как команда, они пока не были на высоте. Так что мы можем обыграть их. Если мы будем играть как единая команда, то сможем победить. Я надеюсь на это и верю.

Мы можем переписать историю словацкого футбола, если пройдём Англию. Да, мы хотим это сделать», - сказал Шкриньяр журналистам.