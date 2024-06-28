Тренер Дании высказался о выходе в плей-офф Евро без побед

Сборная Дании на групповой стадии чемпионата Европы трижды сыграла вничью – со Словенией (1:1), Англией (1:1) и Сербией (0:0). Трёх очков «алой гвардии» хватило для того, чтобы занять в своей группе второе место. Главный тренер датской сборной Каспер Юльманн высказался о выходе в плей-офф без побед.

«Смешанные чувства. Мы очень хотели победить. Хотели испытать чувство победы – лучшее чувство в футболе. Считаю, что мы сделали всё возможное, брали инициативу, шли в атаку», - слова Юльманна приводятся на сайте УЕФА.

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Германии будет играть против Дании. Матч стартует 29 июня в 22:00 по московскому времени.