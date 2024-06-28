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Чемпионат Европы по футболу 2024

Пепе: «Роналду живёт ради голов»

28 Июня 2024 • 19:20 Комментировать
Португалия
...
Словения
01.07 22:00

Защитник сборной Португалии Пепе Кеплер поделился комментарием о результативности нападающего Криштиану Роналду на текущем Евро.

Напомним, по итогам группового этапа 39-летний Роналду не забил ни одного мяча и записал на свой счет всего одну результативную передачу.

— Известно, что Роналду живет ради голов, но вы видели, что он постоянно находится в игре, помогает команде. Он сыграл больше всех минут, и это в 39 лет, — цитирует Пепе Record.

Сборная Португалии заняла первое место в турнирной таблице группы F, добыв шесть очков в трех играх.

Соперником команды Роберто Мартинеса в 1/8 финала станет Словения. Игра между командами пройдет 1 июля.

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ПОРТУГАЛИЯ СЛОВЕНИЯ
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