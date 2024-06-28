Эриксен высказался о своём рекорде

Полузащитник Кристиан Эриксен по итогам третьего матча на чемпионате Европы стал рекордсменом сборной Дании по количеству игр (133). Лидер «алой гвардии» дал комментарий по поводу своего достижения.

«Прежде всего, я очень горжусь, что сыграл так много матчей за сборную. Немного странное чувство, ведь многие игроки, которых я обошёл, это величайшие футболисты Дании всех времен. Быть рядом с ними – что-то невероятное. Когда закончу играть, буду вспоминать это с нежностью и широкой улыбкой на лице», - слова Эриксена приведены на сайте УЕФА.

В настоящий момент сборная Дании ведёт подготовку к матчу 1/8 финала чемпионата Европы против Германии. Команды сыграют в субботу, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.