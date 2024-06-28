Защитник сборной Дании: «У Германии футболисты мирового класса»

Янник Вестергор, футболист датской сборной, высказался перед игрой 1/8 финала Евро-2024 с Германией.

Встреча пройдёт 29 июня, стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.

- Нам нравится быть аутсайдерами. Германия будет фаворитом, но нам нравится доставлять сопернику хлопоты. Сейчас мы готовимся к разным сценариям и к любой ситуации против Германии. У них качественные игроки мирового класса, так что это будет игра, в которой нам придется играть как одна сплочённая команда. Мы уже показывали раньше наши сильные стороны, завтра снова собираемся сделать это, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.