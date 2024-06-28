Шлоттербек высказался о влиянии ничьей Германии со Швейцарией

Защитник национальной сборной Германии Нико Шлоттербек считает, что ничья со Швейцарией (1:1) может помочь команде. Как известно, Бундестим отыгралась в концовке встречи, благодаря чему заняла первое место в своей группе.

«Думаю, что после предыдущего матча со Швейцарией эйфория немецких болельщиков приобрела несколько другой характер. Мы это почувствовали. Но у нас есть план действий и на тот случай, если мы проигрываем. И все увидели, что он тоже работает. Это пробудило в нас что-то новое», - слова Шлоттербека приведены на сайте УЕФА.

В субботу, 29 июня, сборная Германии проведёт матч 1/8 финала чемпионата Европы против Дании. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени.