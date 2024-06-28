«Не надо быть тихоней»: Эриксен рассказал, какой совет дал бы самому себе

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен ответил на вопрос, какой бы совет дал себе 18-летнему, перед дебютом за национальную команду весной 2010 года.

«Я бы, наверное, сказал себе, что не нужно быть таким застенчивым и не надо так сильно сдерживать себя за пределами поля. На поле меня ничего не беспокоило и не беспокоит до сих пор, никакого дискомфорта, но в раздевалке не надо было быть таким тихоней», - сказал Эриксен в интервью УЕФА.

В настоящий момент Кристиан Эриксен и другие футболисты сборной Дании готовятся к матчу 1/8 финала чемпионата Европы против Германии. Команды сыграют в субботу, 29 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что на групповой стадии Евро-2024 сборная Дании трижды сыграла вничью.