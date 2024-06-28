Мамардашвили заявил, что Кварацхелия сильнее всей сборной Испании

Голкипер сборной Грузии Георгий Мамардашвили высоко оценил игру уровень нападающего команды Хвичи Кварацхелии.

«Кварацхелия сильнее всей сборной Испании. В тот день, когда крупно проиграли Испании 1:7, нам просто не повезло», — цитирует Мамардашвили El Chiringuito TV.

Напомним, по итогам группового этапа сборная Испании выиграла квартет B и вышла в плей-офф без единого пропущенного гола. Грузия стала третьей в группе F, но все равно смогла пробиться в 1/8 финала.

Встреча между сборными Испании и Грузии состоится в воскресенье, 30 июня. Начало поединка запланировано на 22:00 по мск.