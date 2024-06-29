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Чемпионат Европы по футболу 2024

Бывший игрок «Кубани» Чугунов: «Грузии надо, чтобы Испания не забила десять дохлых моментов» эксклюзив

29 Июня 2024 • 12:47 Комментировать

Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Александр Чугунов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о сборных Грузии и Португалии, сыгравших очный матч на групповом этапе чемпионата Европы со счётом 2:0.

- Не предполагал, что у Португалии такой разрыв между основным составом и запасными. Но сейчас тенденция такая в футболе везде. Долгая песня, с чем это связано. Пепе 41 год, Роналду 39 лет – мне кажется, это всё-таки ненормально. Да, опытные в команде всегда должны быть, но хотя бы по тридцатнику там, 31, 32 года. Если 40, это говорит о каком-то уровне и тенденциях непонятных.

Испания – лучшая среди фаворитов. Грузины будут лезть из кожи вон, чтобы показать себя и продать куда-то в Европу. Должно быть большое везение, чтобы и забить Испании, и чтобы она не забила моментов дохлых десять. Единственное, Грузии может помочь недооценка со стороны соперника. Но я думаю, что испанцы должны легко разобраться. Для Грузии выход в 1/8 финала и так фантастика, – сказал Чугунов.

Португалия на первой стадии плей-офф Евро-2024 сыграет против Словении.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Сборная Грузии Александр Чугунов ещё теги
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