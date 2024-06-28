Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен высказался о матче против Германии в 1/8 финала чемпионата Европы. По словам лидера «алой гвардии», статус аутсайдера может помочь команде в этом противостоянии.

«Многие, кажется, считают, что мы уже проиграли, поэтому мы можем играть свободно и выкладываться на полную. Я с нетерпением жду возможности показать, что мы можем сражаться [с лучшими командами] на этом турнире. Верю, что мы можем победить немцев, но многое должно сложиться», - слова Эриксена приводятся на сайте УЕФА.

Матч между сборными Германии и Дании пройдёт в субботу, 29 июня. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции. Победитель этой дуэли в четвертьфинале Евро-2024 сыграет либо с Испанией, либо с Грузией.