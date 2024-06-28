Черданцев: «Я не согласен с недооценкой сборной Италии»

Футбольный комментатор и эксперт Георгий Черданцев высказался о матче, который откроет череду поединков 1/8 финала на Евро-2024. Это поединок сборных Швейцарии и Италии. По мнению эксперта, сборную Италии зря недооценивают.

«Не согласен с недооценкой итальянцев, команда высокого класса. Но и у соперника сыгранная команда с опытом. Она стала постарше, но швейцарский сыр только вкуснее так. Всё будет зависеть от Италии и Спаллетти. Швейцария — предсказуемая и стабильная команда во всем. Схема и состав итальянцев всё решат», - говорит Черданцев «Матч ТВ».

Напомним, обе команды прошли в плей-офф со вторых мест своих групп. Швейцарцы смогли с пятью очками финишировать вторыми в квартете А. Сборная Италии благодаря невероятному везению и точному удару Маттиа Дзакканьи смогла набрать четыре очка и стать второй в квартете В, оставив без плей-офф хорватскую сборную.