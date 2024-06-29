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Чемпионат Европы по футболу 2024

Щербаченко – про сборную Англии: «Через серии пенальти может далеко добраться» эксклюзив

29 Июня 2024 • 11:57 Комментировать

Бывший главный тренер «Балтики», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал групповой этап Евро-2024 и порассуждал о предстоящем плей-офф.

- На групповом этапе было только несколько качественных матчей, а остальные получились блеклыми, аморфными, с малым количеством забитых мячей даже у больших сборных. Это из-за увеличения числа участников финального турнира с 16 до 24 команд. С расширенной формулой стало легче выходить из группы. Если раньше на Евро участвовало всего 16 команд, то теперь в плей-офф попадают столько. Это сильно размыло мастерство сборных.

Некоторые команды откровенно плохо смотрелись физически – те же сербы. Телевизионная картинка была достаточно скучной и неинтересной. Но есть надежда на более интересный и привлекательный футбол в плей-офф. Во-первых, это будут матчи уже навылет, а во-вторых, определённый балласт отсеялся. Неожиданно, что хорваты не вышли в 1/8 финала, а остальное, в принципе, закономерно. Пока разочаровывает сборная Англии, но зачастую даже с такой игрой командам удаётся добираться до высоких стадий через серии пенальти. Тем более сетка плей-офф у англичан сетка выглядит более выгодной, чем у французов, немцев и испанцев, – отметил Щербаченко.

Матчи 1/8 финала Евро-2024 пройдут 30 июня – 2 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Фёдор Щербаченко
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