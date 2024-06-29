Бывший нападающий московского ЦСКА Денис Попов в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил сборную Грузии на Евро-2024.

- Грузия обыграет Испанию в 1/8 финала?

- Будем болеть, а там посмотрим. Шансы у грузин есть. Тем более судя по последнему матчу, который они провели с Португалией и где неплохо выглядели. Уже есть опыт победы над сильным соперником. Сборная Грузии обнадёживает.

- А Хвича?

- И Хвича в том числе.

- Его справедливо критиковали?

- Я думаю, что да, почему нет? От футболиста такого уровня всегда ждут большего. Ну и он сам должен доказывать, что является топ-игроком, ниже определённой планки не падать, – сказал Попов.

На групповом этапе чемпионата Европы Грузия проиграла Турции (1:3), сыграла вничью с Чехией (1:1) и победила Португалию (2:0).