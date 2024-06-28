​Тарделли: «Сборной Италии не хватает злости»

Сборная Италии с трудом пробилась в плей-офф чемпионата Европы, она ушла от поражения в игре с хорватами лишь на последней минуте добавленного времени. Марко Тарделли, в 1982 году становившийс чемпионом мира в составе сборной Италии, поведал, чего. на его взгляд, не хватает сейчас итальянской сборной. По его мнению, речь, прежде всего, о спортивной злости.

- Не всегда надо стараться быть на поле элегантными и техничными, надо также быть и злыми. Как Кьеллини и Бонуччи, у них была хорошая, спортивная злость. Если её нету, то дело не идет. И я не всегда вижу это качество в нынешней сборной Италии, - цитирует слова Тарделли fcinter1908.it.

Сборной Италии предстоит сыграть в 1\8 финала плей-офф чемпионата Европы со Швейцарией.