Названы главные арбитры матчей, которые состоятся на Евро-2024 в рамках 1/8 финала в понедельник и вторник, 1 и 2 июля. В эти два дня пройдут ещё четыре игры.

Так, игру Франция – Бельгия обслужит швед Гленн Нюберг, матч Португалия – Словения со своими помощниками возьмёт на себя Даниэле Орсато. 2 июня немец Феликс Цвайер будет работать на матче сборных Нидерландов и Румынии, а португалец Артур Соареш Диаш отработает на матче сборных Австрии и Турции.

Напомним, ранее были названы арбитры первых четырёх матчей стадии 1/8 финала Евро. Они пройдут в грядущие выходные дни, а именно 29-30 июня.