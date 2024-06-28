Канчельскис оценил шансы в дуэли Швейцарии и Италии на Евро-2024

Известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис дал комментарий по поводу противостояния сборных Швейцарии и Италии в 1/8 финала чемпионата Европы.

«В матче Швейцарии и Италии шансы равные, 50 на 50. Швейцария на групповом этапе очень здорово выглядела. Итальянцы же, как всегда, очень тяжело входят в турнир, но потом они набирают и выполняют свою задачу», - цитирует Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Матч между сборными Швейцарии и Италии стартует 29 июня в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult. Победитель этой дуэли в четвертьфинале чемпионата Европы сыграет либо с Англией, либо со Словакией.