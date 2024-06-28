Якин — о матче с Италией: «Мы верим в себя и в свои силы»

Наставник сборной Швейцарии Мурат Якин поделился комментарием о предстоящем поединке против Италии.

«Конечно, Италия является более футбольной страной, поэтому считается фаворитом. Но у нас сплоченная команда, и мы продемонстрировали это на групповом этапе. Мы верим в себя и в свои силы», — цитирует Якина SRF.

Игра 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 между сборными Швейцарии и Италии состоится завтра, 29 июня. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:00 по столичному времени.

За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции, которую организует спортивный портал LiveResult.