Экс-полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым подвёл итоги группового этапа Евро-2024 и заглянул в плей-офф.

- Отмечу Испанию, которая прошла групповой этап без очковых потерь. Ещё в первом туре обратил внимание на Австрию, как она играла против фаворита Франции, не тушевалась. Так обидно было, что австрийцы проиграли из-за автогола, у них симпатичная команда. Дальше у Австрии в плей-офф вполне проходимый соперник – Турция.

Англия, Франция и Бельгия в группах не впечатлили. Италия не попала на прошлый чемпионат мира – я, честно говоря, на неё и не ставил. У Англии вроде сильные игроки по фамилиям, а сделать ничего не могут. Два гола Франции – один автогол, один пенальти. Тоже практически ничего.

Возможно, сказывается длинный клубный сезон. Игроки немножко выдохлись, не отдохнули и находятся сейчас в неоптимальной форме. В плей-офф должно пойти поинтересней, там уже матчи навылет.

Выход Грузии в 1/8 финала? Это может показаться сенсацией, но Португалии в третьем туре уже ничего не надо было. Единственное, Роналду вышел сделать себе статистику, но не получилось. Грузины и в первой игре – с турками – показывали во втором тайме футбол весёлый, с интересными атаками. Был контраст на фоне других матчей.

На фоне успеха грузины теперь думают, что могут обыграть любого. Но с Испанией, конечно, тяжело будет. Зато мы помним опыт Греции в своё время. Никто на неё не ставил, а она стала в 2004 году победителем Евро. Сейчас язык не повернётся сказать, что грузины станут чемпионами Европы, но, как говорится, удачи им, – сказал Селин.

Матч Испания – Грузия состоится завтра, 30 июня, в 22:00 мск. В стыковом финале квалификации Евро-2024 Грузия победила по пенальти как раз Грецию.