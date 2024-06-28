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Чемпионат Европы по футболу 2024

Ферран Торрес: «Я сдам Ямаля полиции»

28 Июня 2024 • 18:07 Комментировать
Испания
...
Грузия
1 1.20 X 6.70 2 16.00
30.06 22:00

На прошлой неделе сообщалось о том, что сборную Испании могут наказать из-за Ламина Ямаля на Евро-2024, ведь немецкие законы запрещают людям до 18 лет работать позже 23:00. Комментарий на этот счёт дал другой игрок испанской сборной – Ферран Торрес.

«Я сдам Ямаля полиции после 14 июля. Пусть сначала поможет нам победить на Евро. Я этого не знал, нужно будет подстегнуть его, нужно разыграть шутку. За пределами поля мы проводим вместе всё время, у нас в команде нет отдельных групп», - сказал Торрес The Guardian.

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Испании будет играть против Грузии. Матч пройдёт в воскресенье, 30 июня.

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