На прошлой неделе сообщалось о том, что сборную Испании могут наказать из-за Ламина Ямаля на Евро-2024, ведь немецкие законы запрещают людям до 18 лет работать позже 23:00. Комментарий на этот счёт дал другой игрок испанской сборной – Ферран Торрес.

«Я сдам Ямаля полиции после 14 июля. Пусть сначала поможет нам победить на Евро. Я этого не знал, нужно будет подстегнуть его, нужно разыграть шутку. За пределами поля мы проводим вместе всё время, у нас в команде нет отдельных групп», - сказал Торрес The Guardian.

В 1/8 финала чемпионата Европы сборная Испании будет играть против Грузии. Матч пройдёт в воскресенье, 30 июня.