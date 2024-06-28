Адиев рассказал, почему не смотрел полностью ни одного матча Евро-2024

Магомед Адиев, ныне наставник грозненского «Ахмата» высказался о проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу. Тренер рассказал, почему не смотрел ни одной игры Евро полностью.

«Ни одной игры полностью не смотрел. Есть ощущение раны. Посещают мысли, что мог не в Новогорске быть, а в Германии со сборной играть», - говорит Адиев «Чемпионату».

Напомним, что сборная Казахстана была близка впервые в истории пробиться на Евро, однако не повезло – в стыковом матче в полуфинале казахстанцы проиграли сборной Греции (0:5). Выйти напрямую из отборочной группы не повезло – сильнее оказались команды Дании и Словении.