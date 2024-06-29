Футбольный функционер Павел Стипиди в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил некоторых участников чемпионата Европы 2024 года.

- Испания, Австрия, Швейцария хороший, сильный футбол показали. Германия пару матчей провела неплохо. Больше ничего хорошего на Евро я не увидел, к сожалению. Бельгия, Франция, Нидерланды, топ-5 или топ-6 – в какой футбол играли эти супермастера? Англия – это вообще ужас. За всю игру – ни одного момента. Где этот Фоден, где этот Кейн? Я их не видел. Они в своей группе были еле-еле душа в теле.

У итальянцев смешная команда. Их просто как зайцев взяли за уши и вытащили в плей-офф. Хорватов прибили гвоздями, и всё. Кто попал на Италию в 1/8 финала, радуйтесь. Это Швейцария. Всё, фильм закончен для итальянцев. Сумасшедший супертренер Спаллетти, которого облизывают весь Петербург и все наши футболисты, а сборная Италии у него – настоящее фуфло. Это и неудивительно. В смешном чемпионате Италии игроки только и делают, что падают, кривляются и валяются. Да и тренеры там такие же, прыгают в своих загонах, – сказал Стипиди.

Матч Швейцария – Италия состоится сегодня, 29 июня, в 19:00 по московскому времени.