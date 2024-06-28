Гюндоган хочет, чтобы сборная Германии брала пример с «Реала»

Хавбек «Барселоны» и сборной Германии Илкай Гюндоган поделился комментарием перед стартом плей-офф чемпионата Европы – 2024.

— Сначала нужно понять, что предстоящие 90 минут могут стать последними для команды. Это оказывает серьезное давление. Все будет решать менталитет. Можно взять пример с «Реала», который в любой ситуации сохраняет спокойствие, — цитирует Гюндогана Frankfurter Allegemeine Zeitung.

Сборная Германии завершила групповой этап на первой позиции в турнирной таблице группы А, набрав семь очков.

В рамках 1/8 финала подопечные Юлиана Нагельсманна встретятся с Данией. Матч состоится 29 июня, начало — в 22:00 по столичному времени.