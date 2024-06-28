Известны имена главных арбитров первых четырёх матчей 1/8 финала чемпионата Европы по футболу в Германии. Они со своими бригадами обслужат матчи, что пройдут 29-30 июня.

Так, главным рефери игры Швейцария – Италия станет поляк Шимон Марциняк. Обслуживать игру сборных Германии и Дании будет английский рефери Майкл Оливер вместе со своими помощниками. Состоятся эти два матча 29 июня.

30 июня поединок сборных Испании и Грузии обслужит француз Франсуа Летексье. Также в этот день состоится игра между сборными Англии и Словакии, работать на ней будет турок Халил Умут Мелер.

Напомним, что все пары проведут по одному матчу навылет.