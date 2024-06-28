Сычёв: Дешам знает, как вовремя подвести команду к пику формы

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о перспективах сборной Франции на текущем Евро.

Напомним, по итогам трех сыгранных туров французы заняли второе место в группе D и вышли в плей-офф турнира.

Сычёв признался, что с самого начала ставил на победу Франции и не отказывается от своих слов, несмотря на не очень яркую игру команды на групповом этапе.

«Мне кажется, запас у сборной Франции в качественном эквиваленте достаточно серьезный, плюс — опыт Дешама просто космический», — заявил Сычёв «РБ Спорту».

По мнению эксперта, Дешам знает, как правильно подвести команду к пику в самый ответственный момент.

1 июля Франция встретится с Бельгией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Начало поединка — в 19:00 по мск.