Сычёв: Дешам знает, как вовремя подвести команду к пику формы

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался о перспективах сборной Франции на текущем Евро.
Напомним, по итогам трех сыгранных туров французы заняли второе место в группе D и вышли в плей-офф турнира.
Сычёв признался, что с самого начала ставил на победу Франции и не отказывается от своих слов, несмотря на не очень яркую игру команды на групповом этапе.
«Мне кажется, запас у сборной Франции в качественном эквиваленте достаточно серьезный, плюс — опыт Дешама просто космический», — заявил Сычёв «РБ Спорту».
По мнению эксперта, Дешам знает, как правильно подвести команду к пику в самый ответственный момент.
1 июля Франция встретится с Бельгией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы. Начало поединка — в 19:00 по мск.
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