Сычёв оценил работу Саутгейта в сборной Англии

Бывший футболист «Марселя» Дмитрий Сычёв высказался об игре сборной Англии под руководством Гарета Саутгейта.

Эксперт заявил, что главным разочарованием для него стала национальная команда Англии.

«На мой скромный взгляд, Саутгейт — не тренер для сборной, которая хочет добиться успеха, того, чего от нее ждут болельщики», — приводит слова Сычёва «РБ Спорт».

Экс-футболист уверен, что игра команды не изменится в плей-офф, ведь чудес не бывает.

По итогам трех сыгранных туров сборная Англии заняла первое место в турнирной таблице группы C, набрав пять очков. Стоит сказать, что на групповом этапе подопечные Саутгейта забили всего два гола.

В рамках 1/8 финала Англия встретится со Словакией. Игра пройдет 30 июня. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени.