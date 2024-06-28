Бывший полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес не стал заложником ситуации с Криштиану Роналду.

Ранее мировые СМИ опубликовали несколько материалов на тему того, что Мартинес стал заложником фигуры Роналду в сборной Португалии.

«Я бы не сказал, что Роналду ничего не может. Роналду может много, просто у него не всё получается, что получалось раньше. Требования-то остались те же, что и раньше, а может быть и выше.

Роналду - тот игрок, который может отдать ключевой пас. Посмотрите, как он головой играет. Вы мне назовите нападающего, который на этом Евро играет лучше? Может быть, не всё получается, что от него ждут, но всё впереди. Поэтому давайте быть объективными», — сказал Гуренко.