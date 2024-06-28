Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Бывший игрок «Ромы» высказался о роли Роналду в сборной Португалии на Евро-2024 эксклюзив

28 Июня 2024 • 22:15 Комментировать (1)

Бывший полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» выразил мнение, что главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес не стал заложником ситуации с Криштиану Роналду.

Ранее мировые СМИ опубликовали несколько материалов на тему того, что Мартинес стал заложником фигуры Роналду в сборной Португалии.

«Я бы не сказал, что Роналду ничего не может. Роналду может много, просто у него не всё получается, что получалось раньше. Требования-то остались те же, что и раньше, а может быть и выше.

Роналду - тот игрок, который может отдать ключевой пас. Посмотрите, как он головой играет. Вы мне назовите нападающего, который на этом Евро играет лучше? Может быть, не всё получается, что от него ждут, но всё впереди. Поэтому давайте быть объективными», — сказал Гуренко.


👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 3
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сергей Гуренко Сборная Португалии евро-2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ВетерПеремен
28 Июня 2024 в 22:42
Чего там бубнит этот сбитый летчик...
Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Тренер Грузии высказался о Криштиану Роналду Фоден покинул сборную Англии Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Определились все пары 1/8 финала Евро-2024 Назван лучший вратарь группового этапа Евро-2024 по количеству сэйвов - это не Нойер и Доннарумма
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Аршавин назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Кто на кого выходит на Евро-2024 – появилась сетка плей-офф Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название
Спортивные новости
Касаткина обыграла Паолини и вышла в финал турнира в Истбурне Диана Шнайдер обыграла американку Наварро и вышла в финал турнира в Бад-Хомбурге МОК допустил до Олимпиады Медведева и ещё семь российских теннисистов Канарейкин высказался о включении Дацюка в Зал славы Терещенко прокомментировал включение Дацюка в Зал хоккейной славы Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
29.06.24 в 19:00
Швейцария Швейцария
Италия Италия
3.45 3.25 2.33
Видео
29.06.24 в 22:00
Германия Германия
Дания Дания
1.61 4.20 6.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Июня
23:20 · Чемпионат Европы 2024
Аленичев назвал игру Ямаля открытием Евро-2024
23:15 · Чемпионат Европы 2024
В сборной Дании рассказали о проблемах со здоровьем у Эриксена
23:11 · Чемпионат Европы 2024
Определены самый мощный и самый дальний голы группового этапа Евро-2024
22:55 · Чемпионат Европы 2024
Наумов: «Победа сборной Швейцарии над Италией не будет сенсацией»
22:33 · Чемпионат Европы 2024
Масалитин: «С маской Мбаппе играет осторожнее»
22:23 · Чемпионат Европы 2024
Деменко рассказал, почему получает удовольствие от просмотра Евро-2024
22:14 · Чемпионат Европы 2024
Масалитин: «У Бельгии кризис, команда не меняется 14 лет»
22:06 · Чемпионат Европы 2024
Зоммер: «Доннарумма – абсолютно топовый вратарь»
22:01 · Чемпионат Европы 2024
Наставник сборной Швейцарии надеется победить Италию в основное время
21:55 · Чемпионат Европы 2024
Аршавин выбрал команду, которая стала разочарованием Евро-2024
21:46 · Чемпионат Европы 2024
Спаллетти: «В плей-офф мы должны сыграть лучше, чем в группе»
21:37 · Чемпионат Европы 2024
Упамекано: «Не переживаю из-за критики сборной Франции»
21:37 · Чемпионат Европы 2024
Аленичев: «Меня расстроила сборная Англии»
21:27 · Чемпионат Европы 2024
Нагельсманн выступил за сохранение текущего формата Евро-2024
21:17 · Чемпионат Европы 2024
Аршавин назвал победителя Евро-2024 1
Все новости