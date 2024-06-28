«По ходу игры я думал, что Португалия не проиграет» — Мостовой

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой высказался о результате матча между сборными Грузии и Португалии.

Встреча третьего тура чемпионата Европы – 2024 завершилась сенсационной победой Грузии со счетом 2:0. Данный результат позволил команде выйти в плей-офф турнира.

Мостовой считает, что сборной Грузии очень помог первый гол, забитый на второй минуте матча.

«Это вдохновило их, и мотивация была запредельной. По ходу игры я думал, что Португалия не проиграет. Грузины — молодцы!» — цитирует Мостового «Чемпионат».

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы – 2024 Грузия сыграет с Испанией, а Португалия встретится со Словенией.