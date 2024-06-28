Суперкомпьютер высчитал главного фаворита Евро-2024: Франция только четвёртая, Португалия с Роналду – пятая

Специалисты из Opta запустили суперкомпьютер и просчитали шансы команд на победу на чемпионате Европы. На первом месте в списке фаворитов турнира располагается сборная Англии. Вероятность триумфа «трёх львов» оценивается в 20%.

На второй позиции располагается сборная Испании (17,2%), а тройку замыкает сборная Германии (15,8%).

Дальше, на четвёртой строчке, идёт сборная Франции (13,4%), а пятёрку закрывает сборная Португалии (8,3%).

Стоит сказать, что сборная Англии, находящаяся на первом месте в списке фаворитов, блекло выглядела на групповой стадии и в трёх матчах смогла забить только два гола.