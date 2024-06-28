Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Кечинов назвал самую интересную сборную на Евро-2024 эксклюзив

28 Июня 2024 • 15:33 Комментировать
Швейцария
...
Италия
1 3.45 X 2.95 2 2.45
29.06 19:00

Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящих матчах плей-офф Евро-2024.

- Какие пары в 1/8 чемпионата Европы вам наиболее интересны?

- По вывеске это Франция – Бельгия. В этих командах собраны мировые звезды, но они не показывают сейчас той игры, которую болельщики хотели от них видеть. Они уповают только на индивидуальные действия своих лидеров: Мбаппе, Де Брейне. Другие футболисты, на которых возлагались надежды, себя не проявляют. Лукаку разочаровывает. Мировая звезда, сильный игрок, но на этом Евро он выглядит очень слабо. Как Дембеле с Тюрамом во Франции. Они тоже не оправдывают надежд. Из группы атаки можно выделить только Мбаппе. В первом матче он создал момент, после которого Австрия забила автогол. В последней встрече Мбаппе тоже напрягал соперников.    

- Какие пары еще вам интересны?

- Особняком всегда стоят те сборные, которые всегда лидируют. Единственное, у меня есть сомнения по Италии. Швейцария – очень приличная команда. Италии будет очень тяжело. Испанцы сильнее грузин, несмотря на то, что у грузин сейчас будет эмоциональный всплеск. Тем более им нечего терять. А когда такое настроение, получаются очень яркие игры. Но Испания настолько сильна и имеет такой запас прочности, что никакой всплеск не повлияет на результат.

- Словения сможет что-то противопоставить Португалии?

- Словения – крепкая команда, но если Португалия выйдет своим лучшим составом, да еще с хорошим настроем, для меня фаворит понятен.

- Германия легко пройдет Данию?

- То же самое. Дания – крепкая сборная, но у Германии сильный состав. К тому же она выступает у себя на родине. Плюс у немцев яркая игра. Поэтому здесь все ясно.

- Англия многих разочаровала. Она может споткнуться в матче со Словакией?

Да. Англичане выглядят очень бледно, несмотря на звездный состав. Они абсолютно не оправдывают надежд, которые на них возлагали. Но, может быть, это только в группе, и сейчас они разыграются. На бумаге англичане должны побеждать. Но у меня есть сомнения. Словаки могут сыграть очень строго, от обороны и уповать на быстрые ответные атаки. У Англии тогда могут возникнуть проблемы.

- Многим понравилась Австрия. С Турцией у нее не возникнет проблем?

- Австрийцы выглядели ярко, тем более, что никто на них не ставил. Они показывали красивые атаки, зрелищный футбол. Я думаю, турок они пройдут, а дальше будет сложно.

- Самая интересная сборная Евро?

- Испания. Хотя все и так ожидали от нее хорошей игры. У Испании есть запас прочности. Даже если игра у нее будет не получаться, все равно у меня есть уверенность, что она дожмет соперника, потому что у нее есть поставленная игра, она знает, за счет чего хочет добиваться победы. Это все и помогает. А что касается не фаворитов, удивили Австрия и Швейцария. 

- Есть для вас игроки – открытие турнира?

- Мне очень понравился в Испании Нико Уильямс.

Реклама


Елена Григорьевская

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Сборная Италии Сборная Англии Сборная Португалии Сборная Франции Сборная Швейцарии Сборная Испании Сборная Бельгии Сборная Австрии Валерий Кечинов Нико Уильямс ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Июня
15:33
Кечинов назвал самую интересную сборную на Евро-2024
11:06
Матерацци: «Если Италия пройдёт Швейцарию, то её путь на Евро может стать как пустое шоссе»
10:16
Игрок сборной Швейцарии: «Хотим показать нашим фанатам, на что мы способны»
00:04
Аршавин считает, что сборная Швейцарии выбьет итальянцев с Евро 2
27 Июня
20:29
Ставка и прогноз на точный счёт матча Швейцария — Италия Евро 2024 — 29 июня 2024
18:58
Дзакканьи: «Каждая команда на Евро-2024 конкурентоспособна»
16:53
Деменко выделил всех фаворитов чемпионата Европы – 2024
15:35
Давыдов рассказал, за какого тренера болеет на Евро-2024
10:29
Полузащитник сборной Швейцарии: «Мы заслуженно попали в 1/8 финала, теперь настало самое интересное»
26 Июня
21:09
Полузащитник сборной Швейцарии: «Мы не боимся Италию»
08:54
Рискованная ставка и прогноз на матч Швейцария – Италия Евро-2024 – 29 июня 2024
01:32
Бесплатная ставка и прогноз на матч Швейцария – Италия Евро-2024 – 29 июня 2024
25 Июня
18:19
Колыванов оценил перспективы сборной Италии на Евро-2024
05:20
Важный игрок сборной Италии пропустит матч 1/8 финала Евро
00:22
Определена первая пара 1/8 финала Евро-2024 3
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ШВЕЙЦАРИЯ ИТАЛИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Впервые в истории команда досрочно вышла в плей-офф Евро, не забив ни одного гола сама Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Тренер Грузии высказался о Криштиану Роналду Фоден покинул сборную Англии Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Хвича обратится к Роналду с просьбой Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду Мбаппе жёстко оскорбил Левандовски
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Кто на кого выходит на Евро-2024 – появилась сетка плей-офф Месси: Я не такой, как Роналду Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название
Спортивные новости
МОК допустил до Олимпиады Медведева и ещё семь российских теннисистов Канарейкин высказался о включении Дацюка в Зал славы Терещенко прокомментировал включение Дацюка в Зал хоккейной славы Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Июня
15:18 · Чемпионат Европы 2024
Аллегри хочет возглавить сборную Сербии слухи
15:15 · Чемпионат Европы 2024
Маттеус удивил выбором лучшего игрока Евро-2024 1
14:46 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев объяснил, почему важно показывать Евро-2024 в России
14:37 · Чемпионат Европы 2024
Орлов назвал Якина выдающимся тренером
14:04 · Чемпионат Европы 2024
«Роналду показал, что является капитаном» — Валерий Овчинников
13:57 · Чемпионат Европы 2024
Фюллькруг может попасть в стартовый состав Германии
13:05 · Чемпионат Европы 2024
Бывший тренер «Спартака» Романцев высказался о Криштиану Роналду 1
11:52 · Чемпионат Европы 2024
«Монако» близок к трансферу лучшего бомбардира Евро-2024 1
11:06 · Чемпионат Европы 2024
Матерацци: «Если Италия пройдёт Швейцарию, то её путь на Евро может стать как пустое шоссе»
10:37 · Чемпионат Европы 2024
Агент: «В сборной Португалии наблюдается конфликт» 5
10:22 · Чемпионат Европы 2024
Барбоза: «Роналду злится, так как не может забить на Евро»
10:16 · Чемпионат Европы 2024
Игрок сборной Швейцарии: «Хотим показать нашим фанатам, на что мы способны»
10:15 · Чемпионат Европы 2024
Читатели «Евро-Футбол.Ру» выбрали сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро-2024 1
09:48 · Чемпионат Европы 2024
Буффон высказался о матче Италии и Швейцарии на Евро-2024
09:41 · Чемпионат Европы 2024
Криштиану Роналду - лидер по офсайдам на Евро-2024 1
Все новости