Кечинов назвал самую интересную сборную на Евро-2024

Футбольный эксперт Валерий Кечинов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящих матчах плей-офф Евро-2024.

- Какие пары в 1/8 чемпионата Европы вам наиболее интересны?

- По вывеске это Франция – Бельгия. В этих командах собраны мировые звезды, но они не показывают сейчас той игры, которую болельщики хотели от них видеть. Они уповают только на индивидуальные действия своих лидеров: Мбаппе, Де Брейне. Другие футболисты, на которых возлагались надежды, себя не проявляют. Лукаку разочаровывает. Мировая звезда, сильный игрок, но на этом Евро он выглядит очень слабо. Как Дембеле с Тюрамом во Франции. Они тоже не оправдывают надежд. Из группы атаки можно выделить только Мбаппе. В первом матче он создал момент, после которого Австрия забила автогол. В последней встрече Мбаппе тоже напрягал соперников.

- Какие пары еще вам интересны?

- Особняком всегда стоят те сборные, которые всегда лидируют. Единственное, у меня есть сомнения по Италии. Швейцария – очень приличная команда. Италии будет очень тяжело. Испанцы сильнее грузин, несмотря на то, что у грузин сейчас будет эмоциональный всплеск. Тем более им нечего терять. А когда такое настроение, получаются очень яркие игры. Но Испания настолько сильна и имеет такой запас прочности, что никакой всплеск не повлияет на результат.

- Словения сможет что-то противопоставить Португалии?

- Словения – крепкая команда, но если Португалия выйдет своим лучшим составом, да еще с хорошим настроем, для меня фаворит понятен.

- Германия легко пройдет Данию?

- То же самое. Дания – крепкая сборная, но у Германии сильный состав. К тому же она выступает у себя на родине. Плюс у немцев яркая игра. Поэтому здесь все ясно.

- Англия многих разочаровала. Она может споткнуться в матче со Словакией?

Да. Англичане выглядят очень бледно, несмотря на звездный состав. Они абсолютно не оправдывают надежд, которые на них возлагали. Но, может быть, это только в группе, и сейчас они разыграются. На бумаге англичане должны побеждать. Но у меня есть сомнения. Словаки могут сыграть очень строго, от обороны и уповать на быстрые ответные атаки. У Англии тогда могут возникнуть проблемы.

- Многим понравилась Австрия. С Турцией у нее не возникнет проблем?

- Австрийцы выглядели ярко, тем более, что никто на них не ставил. Они показывали красивые атаки, зрелищный футбол. Я думаю, турок они пройдут, а дальше будет сложно.

- Самая интересная сборная Евро?

- Испания. Хотя все и так ожидали от нее хорошей игры. У Испании есть запас прочности. Даже если игра у нее будет не получаться, все равно у меня есть уверенность, что она дожмет соперника, потому что у нее есть поставленная игра, она знает, за счет чего хочет добиваться победы. Это все и помогает. А что касается не фаворитов, удивили Австрия и Швейцария.

- Есть для вас игроки – открытие турнира?

- Мне очень понравился в Испании Нико Уильямс.

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Елена Григорьевская