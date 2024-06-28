Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Аллегри хочет возглавить сборную Сербии слухи

28 Июня 2024 • 15:18 Комментировать

Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет стать новым наставником сборной Сербии. Об этом сообщает Tuttosport.

Напомним, по итогам группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Сербии не смогла одержать ни одной победы и набрала всего два очка. Команда Драгана Стойковича заняла последнее место в группе C и покинула турнир. Выше сербов в турнирной таблице оказались национальные команды Словении, Дании и Англии.

Сам Стойкович после вылета из турнира заявил, что Сербия достойно себя показала на этом Евро.

Добавим, что 59-летний Стойкович возглавляет сербскую команду с марта 2021 года.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Сербии Массимилиано Аллегри
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Впервые в истории команда досрочно вышла в плей-офф Евро, не забив ни одного гола сама Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Тренер Грузии высказался о Криштиану Роналду Фоден покинул сборную Англии Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Хвича обратится к Роналду с просьбой Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду Мбаппе жёстко оскорбил Левандовски
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Кто на кого выходит на Евро-2024 – появилась сетка плей-офф Месси: Я не такой, как Роналду Хвича договорился о переходе в новый клуб - известно название
Спортивные новости
МОК допустил до Олимпиады Медведева и ещё семь российских теннисистов Канарейкин высказался о включении Дацюка в Зал славы Терещенко прокомментировал включение Дацюка в Зал хоккейной славы Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Июня
15:18 · Чемпионат Европы 2024
Аллегри хочет возглавить сборную Сербии слухи
15:15 · Чемпионат Европы 2024
Маттеус удивил выбором лучшего игрока Евро-2024 1
14:46 · Чемпионат Европы 2024
Губерниев объяснил, почему важно показывать Евро-2024 в России
14:37 · Чемпионат Европы 2024
Орлов назвал Якина выдающимся тренером
14:04 · Чемпионат Европы 2024
«Роналду показал, что является капитаном» — Валерий Овчинников
13:57 · Чемпионат Европы 2024
Фюллькруг может попасть в стартовый состав Германии
13:05 · Чемпионат Европы 2024
Бывший тренер «Спартака» Романцев высказался о Криштиану Роналду 1
11:52 · Чемпионат Европы 2024
«Монако» близок к трансферу лучшего бомбардира Евро-2024 1
11:06 · Чемпионат Европы 2024
Матерацци: «Если Италия пройдёт Швейцарию, то её путь на Евро может стать как пустое шоссе»
10:37 · Чемпионат Европы 2024
Агент: «В сборной Португалии наблюдается конфликт» 5
10:22 · Чемпионат Европы 2024
Барбоза: «Роналду злится, так как не может забить на Евро»
10:16 · Чемпионат Европы 2024
Игрок сборной Швейцарии: «Хотим показать нашим фанатам, на что мы способны»
10:15 · Чемпионат Европы 2024
Читатели «Евро-Футбол.Ру» выбрали сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро-2024 1
09:48 · Чемпионат Европы 2024
Буффон высказался о матче Италии и Швейцарии на Евро-2024
09:41 · Чемпионат Европы 2024
Криштиану Роналду - лидер по офсайдам на Евро-2024 1
Все новости