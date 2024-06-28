Бывший главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри хочет стать новым наставником сборной Сербии. Об этом сообщает Tuttosport.

Напомним, по итогам группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Сербии не смогла одержать ни одной победы и набрала всего два очка. Команда Драгана Стойковича заняла последнее место в группе C и покинула турнир. Выше сербов в турнирной таблице оказались национальные команды Словении, Дании и Англии.

Сам Стойкович после вылета из турнира заявил, что Сербия достойно себя показала на этом Евро.

Добавим, что 59-летний Стойкович возглавляет сербскую команду с марта 2021 года.