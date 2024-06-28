Маттеус удивил выбором лучшего игрока Евро-2024

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус удивил выбором лучшего футболиста чемпионата Европы по итогам групповой стадии. Маттеус выделил Марселя Забитцера из сборной Австрии.

«На данный момент моим лучшим игроком на Евро-2024 является Марсель Забитцер. Мне нравится его лёгкость, изящество, то, как он использует своих партнёров по команде, как он отрабатывает сзади, с какой скоростью движется вперёд. Я не помню его таким в Дортмунде», - слова Маттеуса приводит Bulinews.

Сборная Австрии заняла первое место в своей группе на Евро-2024, обойдя Францию и Нидерланды. В 1/8 финала австрийцы сыграют против Турции.