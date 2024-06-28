Губерниев объяснил, почему важно показывать Евро-2024 в России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о важности показа в России матчей чемпионата Европы.

Ранее некоторые известные люди, в частности экс-хоккеист Вячеслав Фетисов, выступили против трансляций игр Евро-2024, учитывая политические реалии.

«Самое главное – трансляции Евро смотрят дети, будущие футболисты, которые на международной арене после нашего возвращения всех победят! Молодёжь должна учиться у лучших футболистов мира, игру которых показывает в прямом эфире «Матч ТВ»! Кто этого не понимает – тот балбес», - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Матчи плей-офф чемпионата Европы стартуют в субботу. В этот день пройдут матчи Швейцария – Италия и Германия – Дания.

Губерниев обратился к тем, кто против трансляций Евро-2024 в России