Орлов назвал Якина выдающимся тренером

Футбольный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о работе Мурата Якина на посту наставника сборной Швейцарии.

«Якин — выдающийся тренер. Ведь у него игроки, скажем так, не первого десятка. Но организация игры, дисциплина, самоотдача — на высшем уровне», — приводит слова Орлова «Чемпионат».

Напомним, по итогам группового этапа сборная Швейцарии ни разу не проиграла и набрала пять очков. Такое количество баллов позволило швейцарцам выйти в плей-офф чемпионата Европы – 2024 со второй позиции.

В рамках 1/8 финала подопечные Якина встретятся с Италией. Матч пройдет завтра, 29 июня. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени.