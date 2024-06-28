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Чемпионат Европы по футболу 2024

Стипиди: «Евро – отстой, российский футбол – люкс, потом порвём их как Тузик шапку» эксклюзив

28 Июня 2024 • 14:33 Комментировать (1)

Футбольный функционер Павел Стипиди в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым раскритиковал Евро-2024.

- От чемпионата Европы самые негативные впечатления. Из группового этапа можно на пальцах одной руки выделить матчи, где команды действительно играли в футбол. Остальное – тягомотина. Второе – большая политизация. Она и раньше на крупных турнирах была, но сейчас уже совсем откровенной стала. Если обыватели не понимают, то профессиональные люди, которые работают в футболе, всё видят. Только многие лукавят.

Со стороны португальцев во что превратилась игра в третьем туре? А судейство какое безобразнейшее! Я такого давно не видел. Просто закопали хорватов в матче с Италией. Как можно было добавлять восемь минут к игре, где не было таких задержек? Назначили на тот матч судью из Нидерландов, для которого это был последний большой турнир.

По моему мнению, сто процентов хотели убрать чехов. И сербам ничего не дали бы сделать, хотя я и так не увидел в них сумасшедшего патриотизма, кроме того, как они гимн пели. Играли они из рук вон плохо.

Не знаю, что будет дальше, но пока провал полнейший. Если бы сборная России участвовала на этом Евро и если бы нас не трогали, я думаю, мы там далеко прошли бы. Потому что команда у нас хорошая, молодёжь у нас интересная. Вспомните, как играли с Беларусью, – она, конечно, слабая команда, но всё же.

Самый худший финальный турнир за всю историю чемпионатов Европы. По уровню футбола, по накалу, по интересу. Показывают трибуны, где типа аншлаги, половина зрителей в белом и половина в красном. Но мы что, не понимаем, что 20 тысяч человек ни в коем случае не приехало в Германию из Грузии? Да вы сравните уровень жизни в этих странах! На трибуны ходят практически все местные – ну, кто-то из диаспор. Просто выдают им разные цвета, чтоб эффект создавали. Цирк устроили посреди Европы.

Уровень жизни в тех же Сербии, Хорватии и Словении очень низкий – и хоть им близко до Германии, мало болельщиков оттуда приехало. А тем более из Грузии, которая намного дальше. Многим неподъёмно поехать в Германию на полторы-две с покупкой билетов, проживанием в отелях и питанием. Всё это слишком дорогое удовольствие.

И в футболе продолжают устраивать шоу. Красят волосы, обкалывают себя татуировками, гетры подтягивают… Чем хороши повторы? Становится понятно, что никакого страшного удар по ногам не было, но футболист всё равно валяется и катается по полю. На уровне сборной у человека после 65 минут игры судорогой ногу сводит. Ну что это за футболисты? И никто мне не докажет, что российский футбол хуже, чем европейский.

Некоторые наши журналисты ищут договорняки в советских временах. Да вы в СССР только родились, может быть! Что вы о той поре знаете? Я тогда жил, играл, практически в то же время и судил. Были нюансы, но не такие. Что-то про нынешний шлак на чемпионате Европы ничего не говорят, зато про советский несут околесицу и поливают его грязью.

Если отстой на Евро называют футболом, то российский футбол по сравнению с ним люкс! Если с новым министром спорта мы правильно пойдём в развитии спорта и футбола в частности, то расти будем. Дай бог, чтобы РФС развивал наши Первую и Вторую лигу, где много хороших футболистов и тренеров. И если через какое-то время российский футбол всё-таки запустят на международный уровень, мы порвём европейские команды как Тузик шапку, – предсказал Стипиди.

Плей-офф Евро-2024 стартует 29 июня.

Евро – отстой, российский футбол – люкс?
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Комментарии (1) Все комментарии
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Ceroki
28 Июня 2024 в 15:35
О как ... Теперь он у меня будет проходить с погонялом Тузик , интересно где и кого он рвать собрался ?? Узбеков сначала хотя бы обыграй . Про тату и покраску волос он конечно прав , но Смолов ваш то чингачгук еще тот , вот из за таких Тузиков очень не любят весь русский народ..
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