«Роналду показал, что является капитаном» — Валерий Овчинников

Футбольный тренер Валерий Овчинников поделился мнением об игре нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на текущем чемпионате Европы.

Специалист заявил, что считает Роналду лидером португальской сборной.

«Что нужно доказывать Роналду? Была голевая передача в пустые ворота. Этим действием он показал, что является капитаном, а не просто футбольным фуфломицином», — приводит слова Овчинникова Betonmobile.

По мнению эксперта, у Роналду даже не было мыслей о голе, он просто отдал передачу партнеру, что и должен был сделать.

Сборная Португалии выиграла группу F, сумев в трех играх набрать шесть очков. В 1/8 финала подопечные Роберто Мартинеса сыграют со Словенией.