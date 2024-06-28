Фюллькруг может попасть в стартовый состав Германии

Нападающий Никлас Фюллькруг может попасть в стартовый состав сборной Германии на матч 1/8 финала чемпионата Европы против Дании. Об этом рассказывает немецкий Sky.

По данным источника, не исключается вариант, при котором в основной состав попадут и Никлас Фюллькруг и Кай Хаверц. В таком случае на скамейке запасных окажется Флориан Вирц. Впрочем, окончательное решение ещё не было принято.

Отмечается, что Антонио Рюдигер принял участие в последней тренировке. Сыграет ли защитник против сборной Дании, будет решено позже.

Матч сборных Германии и Дании на Евро-2024 пройдёт в субботу, 29 июня.