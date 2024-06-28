Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/8 - 29 июня
Швейцария
Италия
1/8 - 29 июня
Германия
Дания
1/8 - 30 июня
Англия
Словакия
1/8 - 30 июня
Испания
Грузия
1/8 - 1 июля
Франция
Бельгия
1/8 - 1 июля
Португалия
Словения
1/8 - 2 июля
Румыния
Нидерланды
1/8 - 2 июля
Австрия
Турция
Чемпионат Европы по футболу 2024

Фюллькруг может попасть в стартовый состав Германии

28 Июня 2024 • 13:57 Комментировать
Германия
...
Дания
1 1.65 X 3.85 2 6.10
29.06 22:00

Нападающий Никлас Фюллькруг может попасть в стартовый состав сборной Германии на матч 1/8 финала чемпионата Европы против Дании. Об этом рассказывает немецкий Sky.

По данным источника, не исключается вариант, при котором в основной состав попадут и Никлас Фюллькруг и Кай Хаверц. В таком случае на скамейке запасных окажется Флориан Вирц. Впрочем, окончательное решение ещё не было принято.

Отмечается, что Антонио Рюдигер принял участие в последней тренировке. Сыграет ли защитник против сборной Дании, будет решено позже.

Матч сборных Германии и Дании на Евро-2024 пройдёт в субботу, 29 июня.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Никлас Фюллькруг

Новости по матчу

Сегодня, 28 Июня
05:17
Кроос с отрывом возглавляет рейтинг игроков с наибольшим количеством точных передач на Евро-2024
27 Июня
21:19
Ставка и прогноз на точный счёт матча Германия — Дания Евро-2024 - 29 июня 2024
15:29
Фюллькруг сделал подарок фанату, которому случайно сломал руку 1
26 Июня
15:09
Ровно 32 года назад Дания выиграла чемпионат Европы, на который не должна была ехать
09:11
Ставка и прогноз на матч Германия – Дания Евро-2024 – 29 июня 2024
01:58
Актуальная ставка и прогноз на матч Германия – Дания Евро-2024 – 29 июня 2024
01:23
Меле – о встрече с Германией в 1/8 финала: «Мы должны побеждать лучших, чтобы выиграть турнир»
24 Июня
14:07
Рюдигер может пропустить ⅛ финала Евро-2024
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ГЕРМАНИЯ ДАНИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Впервые в истории команда досрочно вышла в плей-офф Евро, не забив ни одного гола сама Мостовой предположил, что на Евро-2024 был сыгран договорной матч Тренер Грузии высказался о Криштиану Роналду Фоден покинул сборную Англии Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Де Брёйне высказался о Зинченко и сборной Украины Хвича обратится к Роналду с просьбой Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Мбаппе жёстко оскорбил Левандовски Хвича после победы над Португалией побежал к Роналду
Сборная Италии спаслась на 8-й добавленной минуте, практически выбросив Хорватию с Евро-2024 Договорной матч на Евро-2024: Почему Румыния и Словакия собираются сыграть вничью Хвича круче Роналду: Грузия нагрузила Португалию двумя голами и ворвалась в плей-офф Евро-2024 Прощай, Евро-2024: из-за четырёх игроков сборная Украины заняла последнее место в группе Стипиди: «Кварацхелия – посредственность, у сборной Грузии цирковой уровень» Суперкомпьютер назвал финальную пару Евро-2024 Тренер Португалии недоволен решением по Роналду в матче с Грузией Кто на кого выходит на Евро-2024 – появилась сетка плей-офф «Позор»: Губерниев предупредил «Спартак» Месси: Я не такой, как Роналду
Спортивные новости
МОК допустил до Олимпиады Медведева и ещё семь российских теннисистов Канарейкин высказался о включении Дацюка в Зал славы Терещенко прокомментировал включение Дацюка в Зал хоккейной славы Ферстаппен стал победителем Гран-при Испании, Хэмилтон - третий Калинская на тай-брейке уступила Пегуле в финале турнира в Берлине Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Июня
14:04 · Чемпионат Европы 2024
«Роналду показал, что является капитаном» — Валерий Овчинников
13:57 · Чемпионат Европы 2024
Фюллькруг может попасть в стартовый состав Германии
13:05 · Чемпионат Европы 2024
Бывший тренер «Спартака» Романцев высказался о Криштиану Роналду 1
11:52 · Чемпионат Европы 2024
«Монако» близок к трансферу лучшего бомбардира Евро-2024 1
11:06 · Чемпионат Европы 2024
Матерацци: «Если Италия пройдёт Швейцарию, то её путь на Евро может стать как пустое шоссе»
10:37 · Чемпионат Европы 2024
Агент: «В сборной Португалии наблюдается конфликт» 3
10:22 · Чемпионат Европы 2024
Барбоза: «Роналду злится, так как не может забить на Евро»
10:16 · Чемпионат Европы 2024
Игрок сборной Швейцарии: «Хотим показать нашим фанатам, на что мы способны»
10:15 · Чемпионат Европы 2024
Читатели «Евро-Футбол.Ру» выбрали сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро-2024 1
09:48 · Чемпионат Европы 2024
Буффон высказался о матче Италии и Швейцарии на Евро-2024
09:41 · Чемпионат Европы 2024
Криштиану Роналду - лидер по офсайдам на Евро-2024 1
09:24 · Чемпионат Европы 2024
Шалимов назвал единственную сборную, которая ему понравилась на Евро-2024
09:19 · Чемпионат Европы 2024
Тренер Франции Дешам предъявил претензии Жиру 3
08:57 · Чемпионат Европы 2024
Аршавин назвал звезду сборной Бельгии главным неудачником Евро-2024
08:11 · Чемпионат Европы 2024
Звёздный игрок вернулся в сборную Англии на Евро-2024
Все новости