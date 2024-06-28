Бывший тренер «Спартака» Романцев высказался о Криштиану Роналду

«В 39 показать, что ты способен перестроиться, быть нужным команде, болельщикам дано только очень сильному человеку и настоящему мужику! И даже после неудачной игры с грузинами верю, что Роналду еще порадует нас голами», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».