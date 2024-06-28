Бывший тренер «Спартака» Романцев высказался о Криштиану Роналду

Экс-наставник московского «Спартака» Олег Романцев высказался о звездном форварде сборной Португалии Криштиану Роналду.
«В 39 показать, что ты способен перестроиться, быть нужным команде, болельщикам дано только очень сильному человеку и настоящему мужику! И даже после неудачной игры с грузинами верю, что Роналду еще порадует нас голами», - передает слова специалиста «Спорт-Экспресс».
На групповой стадии чемпионата Европы - 2024 39-летний Роналду провел три встречи, в которых не отметился забитыми мячами. В 1/8 финала турнира сборная Португалии встретится с национальной командой Словении. Матч состоится 1 июля.
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