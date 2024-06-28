Роналду больше не является лидером Португалии, слепая вера Мартинеса в игрока может убить шансы на Евро-2024

Впервые Криштиану Роналду не сумел отличиться на групповом этапе крупного турнира. До этого у нынешнего капитана сборной Португалии были голы на 10 крупных турнирах, начиная с Евро-2004. Что же происходит с одним из лучших игроков поколения?

Как прошёл групповой этап

На групповом этапе Роналду сыграл во всех трёх матчах и отметился одной голевой передачей. Его положение в сборной на данный момент незыблемо, а в отношениях с главным тренером Роберто Мартинесом была гармония. Заметно, что Роналду не так эмоционально напряжен, как на чемпионате мира в Катаре, когда отношения с главным тренером Фернанду Сантушем накалились. Тем интереснее, какая будет реакция после того, как Роналду, недовольный заменой в игре против Грузии, пнул бутылку, покидая поле. Не приведёт ли это к тому, что игру со Словенией он начнёт в запасе.

Криштиану стал самым бьющим игроком группового этапа, он нанес 12 ударов, однако только 5 пришлись в створ ворот, да и далеко не все из этих 12 ударов были опасны. Роналду всё еще невероятно хорош в штрафной, он здорово отклеивается от защитников, ищет момент для удара, но реализовать моменты пока не выходит. Мозг Роналду по-прежнему работает как суперкомпьютер и великолепно обрабатывает все процессы на поле, а вот воспользоваться этим удаётся не всегда.

Изменения в игре Криштиану

Заметно, что Роналду стал реже смещаться на фланги, он сфокусирован на работе в центре и вообще не делает лишних движений. С одной стороны, это хорошо: Криштиану не врывается в зоны, где уже есть партнёр, и не мешает общему розыгрышу. С другой стороны, порой создаётся ощущение, что сборная играет вдесятером, особенно в моменты, когда португальцы длительное время комбинируют, а Роналду ждёт пас вперёд под рывок. Таких передач не особенно много, и порой форвард недовольно машет руками, призывая партнёров играть через него.

Есть проблемы и с прессингом: Роналду ничего не выдумывает и перекрывает ближайшего центрального защитника, а вот партнёрам приходится переключаться между игроками и на них ложится большая нагрузка. Особенно это было заметно в игре с Грузией, хотя ради справедливости стоит сделать скидку на состав португальцев. Но глобально это может стать серьёзной проблемой, когда дело дойдёт до плей-офф. Все недостатки Роналду станут куда заметнее, когда Португалия будет играть с более сильной командой.

Роль Роналду в сборной Португалии

Ещё до начала турнира было понятно, что Португалия – заложник своей главной звезды. И либо Криштиану вообще не едет, либо все играют по его правилам. Пока 2-й путь если и работает, то неоднозначно. Криштиану остаётся ментальным лидером Португалии, но он уже не её ключевой игрок. Если раньше без него команду нельзя было представить, то сейчас многие полагают, что без него Португалия была бы сильнее. Гонсалу Рамуш не так совершенен в штрафной, но даёт куда больше объёма, а Жоау Фелиш прекрасно взаимодействует с Бернарду и Бруну и вовлекает их в комбинационные кружева.

Впереди пора решающих игр, и либо ставка Мартинеса на Роналду сработает и это приведёт к грандиозному успеху, либо сборная Португалии в очередной раз провалится в решающий момент. И ответственными за этот провал будут как сам Криштиану, который не желает принимать свой возраст, так и главный тренер, поставивший на кон слишком многое.

Фото: Globallookpress.com

Сергей Румянцев