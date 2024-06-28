«Монако» близок к трансферу лучшего бомбардира Евро-2024

Французский «Монако» близок к трансферу нападающего, который в настоящий момент является лучшим бомбардиром Евро-2024. Речь идёт о форварде сборной Грузии Жорже Микаутадзе.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «монегаски» согласовали условия контракта с самим футболистом. В услугах 23-летнего грузина заинтересованы и другие клубы, но «Монако» надеется оформить трансфер до конца Евро-2024.

Микаутадзе принадлежит «Метцу», в составе которого забил 13 голов в 20 матчах прошлом розыгрыше чемпионата Франции. Вторую половину кампании футболист провел на правах аренды за амстердамский «Аякс».

На Евро-2024 Микаутадзе забил уже 3 гола и сейчас возглавляет гонку за «Золотую бутсу».