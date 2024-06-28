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Чемпионат Европы по футболу 2024

«Монако» близок к трансферу лучшего бомбардира Евро-2024

28 Июня 2024 • 11:52 Комментировать
Испания
...
Грузия
1 1.20 X 6.70 2 16.00
30.06 22:00

Французский «Монако» близок к трансферу нападающего, который в настоящий момент является лучшим бомбардиром Евро-2024. Речь идёт о форварде сборной Грузии Жорже Микаутадзе.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, «монегаски» согласовали условия контракта с самим футболистом. В услугах 23-летнего грузина заинтересованы и другие клубы, но «Монако» надеется оформить трансфер до конца Евро-2024.

Микаутадзе принадлежит «Метцу», в составе которого забил 13 голов в 20 матчах прошлом розыгрыше чемпионата Франции. Вторую половину кампании футболист провел на правах аренды за амстердамский «Аякс».

На Евро-2024 Микаутадзе забил уже 3 гола и сейчас возглавляет гонку за «Золотую бутсу».

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