Матерацци: «Если Италия пройдёт Швейцарию, то её путь на Евро может стать как пустое шоссе»

Марко Матерацци, экс-игрок национальной команды Италии, высказался о предстоящем матче 1/8 финала Евро-2024, в котором его соотечественники встретятся со Швейцарией.

Встреча пройдёт 29 июня, начало запланировано на 19:00 по московскому времени.

- Выиграть у сборной Швейцарии будет непросто, там сильные игроки, выступающие в Серии А, АПЛ и Бундеслиге. Они впечатлили меня в игре с Германией. Если мы пройдём дальше, то дальнейший путь может стать как пустое шоссе, но игрокам сборной лучше об этом не стоит думать, иначе все превратится в узкую тропинку, - передаёт слова бывшего итальянского футболиста La Gazzetta dello Sport.