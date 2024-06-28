Суперкомпьютер назвал все сборные, которые выйдут в 1/4 финала Евро

Суперкомпьютер Opta сделал прогноз на исход матчей 1/8 финала чемпионата Европы – 2024.

Согласно прогнозу, в четвертьфинал престижного турнира пройдут сборные Испании, Германии, Португалии, Франции, Нидерландов, Англии, Австрии и Швейцарии.

Напомним, что пары 1/8 финала чемпионата Европы выглядят следующим образом: Испания - Грузия, Германия - Дания, Португалия - Словения, Франция - Бельгия, Румыния - Нидерланды, Австрия -Турция, Англия - Словакия, Швейцария - Италия.

Евро проходит в Германии с 14 июня по 14 июля. Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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