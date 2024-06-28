Агент: «В сборной Португалии наблюдается конфликт»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о форварде сборной Португалии Жоау Фелише, который вышел на поле в поединке против национальной команды Грузии (0:2).
«К нему есть вопросы, причем большие. Видно, что он не старается, не выкладывается по максимуму. Жоау обижен на тренера за то, что тот не поставил его в состав в первых матчах. Наблюдается определенный конфликт», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».
Сборная Португалии набрала шесть баллов на групповой стадии и пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы – 2024. Следующим соперником подопечных Роберто Мартинеса будет национальная команда Словении.
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