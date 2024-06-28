Агент: «В сборной Португалии наблюдается конфликт»

«К нему есть вопросы, причем большие. Видно, что он не старается, не выкладывается по максимуму. Жоау обижен на тренера за то, что тот не поставил его в состав в первых матчах. Наблюдается определенный конфликт», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».