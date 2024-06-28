Барбоза: «Роналду злится, так как не может забить на Евро»

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался о звездном нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Криштиану не должен давать волю эмоциям и получать карточку. Роналду возмущается, злится, так как пока не может забить. Вот и выходит из себя. Ситуация не очень хорошая», - передает слова агента «Спорт-Экспресс».
На групповой стадии чемпионата Европы – 2024 Роналду принял участие в трех поединках, не отметившись забитыми мячами. Сборная Португалии вышла в 1/8 финала с первого места, где сыграет против национальной команды Словении. Встреча состоится 1 июля.
Бан пользователя