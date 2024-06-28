Игрок сборной Швейцарии: «Хотим показать нашим фанатам, на что мы способны»

Игрок швейцарской сборной Мишель Эбишер перед матчем с Италией на Евро-2024 ответил на вопрос, поможет ли ему в этой встрече тот факт, что он выступает в Серии А за «Болонью».

- Это определенно делает игру немного более особенной, потому что мы знаем игроков, страну и футбольную культуру, которая у них есть. В конечном счете, это 1/8 финала и мы хотим победить, независимо от того, с какой сборной нам предстоит встретиться.

Мы надеемся, что многие швейцарские болельщики приедут в Берлин, хотя это довольно далеко. Конечно, мы надеемся, что атмосфера будет фантастической. Хотим показать нашим фанатам, на что мы способны, насколько мы хороши, - передаёт слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Встреча между Швейцарией и Италией пройдёт 29 июня, начало запланировано на 19:00 по мск.